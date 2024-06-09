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【新品未使用品】ジョーマローン イングリッシュペアー＆フリージアコロン100ml
商品番号 R86180759025
商品名

【新品未使用品】ジョーマローン イングリッシュペアー＆フリージアコロン100ml
ブランド名 ジョーマローンロンドン
特別価格 税込 2,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅新品未使用✅即購入⭕️✅並行輸入品✅24時間以内発送✅匿名配送✅100ml✅2023年9月に購入しました。✅宅急便コンパクトにて発送✅送料を抑えるため箱はお付けしません。✅瓶の蓋を止めるテープは切っていませんので安心してお使いいただけます☺️熟した洋梨とフリージアのコラボレーション。まずはイギリスの秋を代表するフルーツ“洋梨”の香り。ミドルノートは、洋梨と相性がいいホワイトフリージアのとても深く、インパクトのある香り。最後はパチョリ、ホワイトアンバー、ムスクの温かな香り香り【フルーティシリーズ】英国の果樹園で採れた熟したての洋ナシのみずみずしさに優しく包み込むようなホワイトフリージアの香り。アンバーとパチュリが芳醇に仕上げています。ジョーマローンNo．1の香りです。#ジョーマローンロンドン#香水
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