野口医学研究所 10個 納豆キナーゼ HQ 4000FU 新発売 国内正規品 ...

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サプリメント形状···粒■商品状態 購入時期：2023年7月28日 残量：新品未開封未使用賞味期限:2025年11月納豆キナーゼHQ高品質・高分散！巡る納豆パワー希望小売価格4,980円（税込5,378円）1日の摂取目安：4粒日本の伝統食品「納豆」のネバネバに含まれる酵素が「ナットウキナーゼ」です。本品は、ナットウキナーゼを4,000FU（1日目安量）配合しました。よりナットウパワーを得たい方におすすめです。「高分散カプセル」「耐酸性カプセル」が体内での消化・吸収をサポートします。※本品に使用しているナットウキナーゼは、ビタミンKを除去しています【商品特徴】さらに！ナットウパワーを得たい方に！【お召上がり方】食品として、一日4粒程度を水でお召し上がりください【内容量】34.2g(285mg×120粒)【注意事項】・アレルギーのある方は原材料を確認してください。・体の異常や治療中、妊娠・授乳中の方は医師に相談してください。・子供の手の届かない所に保管してください。・開封後は栓をしっかり閉めて早めにお召し上がりください。健康食品種類栄養調整食品サプリメント種類植物性エキスサプリメント形状カプセル性別/子供ユニセックス特徴グルテンフリー、糖質ゼロ・オフ、減塩・無塩、低脂肪・無脂肪、カロリーゼロ・オフ健康食品種類栄養調整食品サプリメント種類その他サプリメント形状カプセル性別/子供ユニセックス特徴グルテンフリー、糖質ゼロ・オフ、減塩・無塩、低脂肪・無脂肪、カロリーゼロ・オフ