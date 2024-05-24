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メゾンマルジェラ レプリカ フラワーマーケット100ml
商品番号 G69213010782
商品名

メゾンマルジェラ レプリカ フラワーマーケット100ml
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ご覧いただきありがとうございます！✨新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので✨購入先は正規品を取り扱う信頼できる海外ショップで！✨海外製品になりますので！✨海外製品に抵抗がある方や神経質な方、ご購入ご遠慮ください！✨内容量：100ml✨商品の特徴：香調：フローラルグリーンフレッシュで瑞々しい花々の香り。活気に満ちたパリのフラワーマーケット。茎を切ったばかりの繊細でフレッシュな花々や緑、水が溢れたバケツや花瓶が一面に広げられている。まるで大きなブーケのような鮮やかな空気を再現。トップ：グリーンリーフアコード、フリージア、サンバックジャスミンミドル：エジプトジャスミン、チューベローズ、グラースローズラスト：ピーチ、シダー、オークモス✨即購入OKです✨質問あればコメントまでお願いします！
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