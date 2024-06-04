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【オストハイマー】ハイジセット
商品番号 S14697537425
商品名

【オストハイマー】ハイジセット
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 32,893 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用】オストハイマーOstheimer「グリム童話」ハイジセット（専用木箱付き）大変貴重なオストハイマーのハイジの木箱入りのセットです。長年店舗で保管されていた新品未使用のお品です。ハイジ・おじいさん・ペーター・やぎ・子やぎ・野うさぎ・カシの木・草３点がセットになっています。グリム童話メルヘンメルヒェンオストハイマー社ドイツ木のおもちゃ木の動物木製玩具フィギュア置物スピールフォームホルツティガーヨーロッパのおもちゃOstheimervintageヴィンテージ廃盤レアシュタイナー
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