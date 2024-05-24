ノースフェイス Dryvent ダウン スノーホワイト キッズ150

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・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳ご覧くださり、ありがとうございます(*´∇｀*)基本的に即購入OKです！！質問や価格の相談等ございましたら、お気軽にコメントください☆真摯に対応させて頂きますので、宜しくお願い致します♬★THENORTHFACE DRYVENTダウンジャケット★サイズ：キッズ150 着丈60身幅50肩幅40袖丈56★カラー：スノーホワイト★状態：ロングだった部分欠品所々汚れとインク胸と肩ロゴ剥がれダウンは詰まっており、まだまだご着用いただけます(・̑◡・̑)★古着はすべてクリーニング済です！★当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。★安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。★ご購入から2〜3日で、発送させて頂きます(*^^*)・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊⁎⁺˳✧༚・:*.:+˚✧₊9D149