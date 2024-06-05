hallmark おくるみ2点セット

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出産祝いにいただきました。右側（写真1枚目）のおくるみ（写真2〜5枚目）は新品未使用で、写真を撮るために初めて開封しました。左側（写真1枚目）のおくるみ（写真6.7枚目）は1度のみの使用で、首もとあたりに汚れが見られました。他にもしばらく自宅保管により汚れが見られるかもしれません。箱から出しての発送になりますが、希望があれば➕1000円で箱入れで発送します。※箱は汚れや傷ありですので、ご了承ください。好みが合えばぜひ！