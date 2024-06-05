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花器 緑釉線紋 小杉焼 池上栄一 氏作 共箱入
商品番号 J10553577043
商品名

花器 緑釉線紋 小杉焼 池上栄一 氏作 共箱入
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 29,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。未使用、経年保管品です。サイズ口径2.5cm横幅約17cm高さ24cm陶歴、宇金布、木箱付きです。栄一窯すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ordering49179.html
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