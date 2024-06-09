ルースイソンブラ160 上下セット

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商品詳細
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼ご覧頂きありがとうございます。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼ルースイソンブラ160上下セットターコイズ×ホワイト水色×白子供が何回か着用しましたがすぐサイズアウトになってしまいました。比較的きれいですが写真の通りほつれがシャツの前パンツ前後数箇所あります。丈···半袖カラー···ホワイト
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