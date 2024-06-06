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AXILUS 2 ENERGIZED テニスシューズ　オールコート
商品番号 B97281529000
商品名

AXILUS 2 ENERGIZED テニスシューズ　オールコート
ブランド名 フィラ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応コート···オールラウンド24センチ柔らかく履き心地良いです。ハードコートの使用頻度が減った為、出品致します。売り切れのお店が多く希少です。
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