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29cmバボラテニスシューズ　JET MACH3オールコート
商品番号 U53299780240
商品名

29cmバボラテニスシューズ　JET MACH3オールコート
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バボラのテニスシューズ　JETMACH3オールコートの新品、未使用品です。サイズ29cm定価¥17,050未使用品ですが、写真撮影の為一度は箱から開けてあります。#テニスシューズ#バボラ#29cm対応コート···オールラウンドサイズ···29〜29.5cm
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