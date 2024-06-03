【新品未使用】ヨネックス テニスシューズ

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値下げしました。6980円→5980円。値引き交渉は、ご遠慮願います。YONEXヨネックスカーペット用テニスシューズパワークッション507です。サイズは、25.5cm。カラーは、ホワイトです。衝撃吸収性、反発性に、優れています。上質なメッシュ素材なので、通気性が良くいつでも快適にプレイできます。新品未使用なので、もちろん、美品です。箱なしの簡易包装となりますのでご了承願います。メルカリのルール通り即購入していただいて、大丈夫です。