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【新品未使用】ヨネックス テニスシューズ
商品番号 H43436154951
商品名

【新品未使用】ヨネックス テニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。6980円→5980円。値引き交渉は、ご遠慮願います。YONEXヨネックスカーペット用テニスシューズパワークッション507です。サイズは、25.5cm。カラーは、ホワイトです。衝撃吸収性、反発性に、優れています。上質なメッシュ素材なので、通気性が良くいつでも快適にプレイできます。新品未使用なので、もちろん、美品です。箱なしの簡易包装となりますのでご了承願います。メルカリのルール通り即購入していただいて、大丈夫です。
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