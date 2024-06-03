ジャイアンツ　巨人　大城卓三　オオシーサー　ハンドパペット　パペット

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ジャイアンツ 巨人 ハンドパペット#24 大城卓三☆ オオシーサー新品・未使用品ですが、一度人手に渡っているもですので神経質な方はご遠慮くださいゆうパケットプラスで発送します。箱に入るように折ったりする場合もございます。ご了承の上ご購入をお願い致します。種類...その他野球チーム...読売ジャイアンツ