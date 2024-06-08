Wilsonウィルソン THERMOGUARD 2.0ラケットバッグ リュック

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商品詳細
WilsonウィルソンTHERMOGUARD2.0ラケットバッグリュック付きラケットバッグ本体のみサーモガードのシリカゲルは付属していません。昔使っていたものです。使用期間は週2〜3回、2年くらいです。細かなスレ、使用感はありますが、破れ等はなくまだまだお使い頂けます。メルカリ便で発送いたします。送料無料・即購入OKです。よろしくお願い致します。ラケットバッグテニスバッグテニスリュックウィルソン
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