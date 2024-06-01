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ヨネックス　パワークッション
商品番号 I78819572811
商品名

ヨネックス　パワークッション
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスパワークッションテニスシューズサイズ···25.5cmボタンみたいなのを回すと締まるタイプの靴です。靴紐ないので楽だったようです。裏の溝は綺麗に残っています。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement686499.html
http://narcologia.ru/goods/plaque673707.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce102555.html
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