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阪神タイガース　法被　1985年
商品番号 H20824859529
商品名

阪神タイガース　法被　1985年
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1985年監督吉田真弓掛布岡田バース未使用ですが、長らく自宅保管だったためシミがあります。ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
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