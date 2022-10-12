白上フブキ 誕生日記念2021 直筆サイン

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商品詳細
コレクション目的で保管していたものです。金銭的に厳しく出品しました次第です。本商品は白上フブキ誕生日記念2021数量限定ver.に付属しておりました直筆サインとなります。封筒から開封後は暗所にて保管、ビニールから取り出したこともなく、一度も展示、日に当てておりません。
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