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白上フブキ 誕生日記念2021 直筆サイン
商品番号 B99803694422
商品名

白上フブキ 誕生日記念2021 直筆サイン
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション目的で保管していたものです。金銭的に厳しく出品しました次第です。本商品は白上フブキ誕生日記念2021数量限定ver.に付属しておりました直筆サインとなります。封筒から開封後は暗所にて保管、ビニールから取り出したこともなく、一度も展示、日に当てておりません。
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