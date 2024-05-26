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【稀少】ミズノ ビヨンドマックス 軟式少年用 2TP-89680 ビューリーグ
商品番号 E71840057511
商品名

【稀少】ミズノ ビヨンドマックス 軟式少年用 2TP-89680 ビューリーグ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いモデルで、擦れなどの使用感ございますが割れなどなくまだまだ使用できますグリップ状態良くまだまだ使えます人と被らないビヨンドマックスをお探しの方におすすめです・メーカー:ミズノ　MIZUNO・モデル:BuwLeagueBEYONDMAX・型番:2TP-89680・カラー:ブラック×ブルー・サイズ:78cm/6.7am/610g平均・素材:カーボンファイバーグラスファイバー•・ポリウレタンフィルム発泡ポリウレタン樹脂・仕様:高反発素材エーテル系発泡ポリウレタン・バランス:トップバランス・種別・対象:軟式少年用
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