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バボラ　テニスシューズ　オムニクレー　28.5
商品番号 D18259012361
商品名

バボラ　テニスシューズ　オムニクレー　28.5
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、使用せず自宅保管しています。新品未使用品です。詳細、、、、、、、、、、、、、、、、、、、新しいジェットマッハ3で、バボラのベストセラー商品にさらなる改良を加えました。常に、あらゆる動きの中に最大限の正確さと機敏性をプレイヤーに保証するために設計されたジェットマッハ3は、最新のMatryx®テクノロジーを採用することで、さらなる軽さ、快適性、安定感をもたらします。当シューズのミシュラン製アウトソールは、最大限の耐久性を保証しながらも瞬発的な動きや突然の停止に対応するよう改良が加えられました。■商品情報商品名[バボラテニスシューズ]JETMACH3CLAYM／ジェットマッハ3オムニ／メンズ（BAS184625）メーカー名バボラVSジャパン株式会社カラーブラック×ゴールドサイズ28.5cm甲皮の使用材：人工皮革/合成繊維底材の種類：ゴム底生産国VIETNAMJPNサイズとなります。#バボラ#テニスシューズ#オムニクレー#オムニ#クレー#ジェットマッハ
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