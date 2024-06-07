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ソニー スマート テニス センサー Smart Tennis Sensor
商品番号 Y84970384526
商品名

ソニー スマート テニス センサー Smart Tennis Sensor
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー：ソニー（SONY）　品名：SmartTennisSensor型番：SSE-TN1Sしばらく保管していたところ充電できなくなりました。内部充電池を交換して使える方がいればと思い、ジャンク品として出品します。詳細はSONYのページにてご確認いただきたいのですが、スマートセンサーのサービス、サポートは終了しているようです。中古品、ジャンク品につき、写真の状態でも構わないとご理解いただける方のみご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reflector931464.html
http://narcologia.ru/goods/Addict754418.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce878155.html

ソニー スマート テニス センサー Smart Tennis Sensor
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