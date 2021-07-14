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エンゼルス　大谷翔平選手　２０２２　ＭＬＢ　ＡＳＧ　レプリカ　ジャージ
商品番号 W48137593229
商品名

エンゼルス　大谷翔平選手　２０２２　ＭＬＢ　ＡＳＧ　レプリカ　ジャージ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 14,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手(２０２３ＷＢＣ　ＭＶＰ)ナイキ　チャコール２０２２　ＭＬＢ　ＡＳＧレプリカ　プレーヤー　ジャージサイズは、ＹＴＨＬです。(ユースサイズのＬ、になります。日本のメンズの、Ｓ〜Ｍくらいです。寸法はサイズ表で確認して下さい。)ＭＬＢショップより購入した、オフィシャル商品ですが、すでに完売している為、今後は入手困難になると思われます。袋から出していないので、詳しい寸法はわかりませんので、予め御了承下さい。値引き不可で、お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/traverse637726.html
http://narcologia.ru/goods/recommended977690.html
http://narcologia.ru/goods/composite211554.html

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