ビヨンドマックス　ギガキング　ミドルバランス　ミズノ バットケース付き

•少年軟式用バット•ミズノ•ビヨンドマックスギガキング(1CJBY138)•78cm•φ69mm•600g•ミドルバランンス•バットケースあり（汚れあり、写真7、8、9参照）子供が半年位使用し、自宅保管してありました。全体的に傷、汚れあります。先端部に若干割れあり。（写真3参照）バッティングセンターでの使用はありません。競技の種類···軟式バランス・特徴···ミドルバランス、子供・ジュニア・キッズ用プチプチに巻いて、バットケースに入れて、ビニール袋に入れて、宅急便にて発送予定です。



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