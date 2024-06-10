ヨネックス　ソフトテニステニスラケット　ボルトレイジ7s

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商品詳細
ボルトレイジ7sクレナイになります。サイズはSL1です。ガットはライジングストームを1月26日に28ポンドで張っています。写真の通りヘッド部分にやや傷がありますが、ひびや折れなどはございません。#ソフトテニス#ソフトテニスラケット#ヨネックス#ボルトレイジ#ボルトレイジ7s#ジオブレイク
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome586843.html
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