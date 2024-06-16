読売ジャイアンツ 巨人 2002 ROYAL SEAT HOLDER キャップ

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商品詳細
野球チーム...読売ジャイアンツ北海道SAPPORODOMEサイズ：58FREE後ろで調節可能です。COLOR：黒に近い色被らずに袋に入れて飾っておりました。その際のたたみじわがあります。画像がすべてです。ご理解いただける方のみご購入ください。極度な神経質な方はご遠慮ください。
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