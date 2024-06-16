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読売ジャイアンツ 巨人 2002 ROYAL SEAT HOLDER キャップ
商品番号 U36174005877
商品名

読売ジャイアンツ 巨人 2002 ROYAL SEAT HOLDER キャップ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...読売ジャイアンツ北海道SAPPORODOMEサイズ：58FREE後ろで調節可能です。COLOR：黒に近い色被らずに袋に入れて飾っておりました。その際のたたみじわがあります。画像がすべてです。ご理解いただける方のみご購入ください。極度な神経質な方はご遠慮ください。
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