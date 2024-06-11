アディダスオリジナルス　ジップジャンパー　リバーシブル

人気のadidasジップジャンパーです。メンズサイズとなります。●サイズ M※身長170cmぐらいの男性でピッタリなサイズ感です。●状態※かなり状態はいいと思います。※リバーシブルで飽きないです。即買OKです！気軽にコメント下さい！早い物勝ちです！



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