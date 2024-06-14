HEADradicalのバッグ

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HEADradicalのラケットバッグです。靴入や小ペース機能などもあり非常に便利です。何かの景品でもらいましたが、テニスバッグは所持しているので出品します。一回使ったため新品ではありませんが、特に汚れなどはありません。