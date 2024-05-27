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- 日本完全未発売 ゴールキーパーグローブ10号
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商品詳細
新品未使用品です！話題のストラップレスGKグローブ優れたグリップ力と衝撃吸収性に加え、ストレスのないフィット感も備えているので試合用としても頼もしいグローブ。ストラップレスグローブなので手首のベルクロの粘着力低下の悩みも解消。パンチングポイントがはっきりわかるハニカムポイントを採用。急な悪天候にも対応できるように雨に強いプリュイグリップを搭載。パーム保護のためにビニールが貼ってあります。トレーニングから最高のパフォーマンスを実現しませんか？・カッティング：ネガティブステッチ・パーム：3mmADHESION・システム：エルゴノミックフィットシステムサイズ参考9号 ex)NIKEグローブ8~9相当10号 ex)NIKEグローブ9~10相当＊返品・交換は承っておりませんので、ご承知ください。#サッカー#ゴールキーパー#GK#ゴールキーパーグローブ#GKグローブ#ゴールキーパートレーニング#gktr#手袋
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