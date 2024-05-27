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阪神タイガース優勝 優勝記念サイン色紙と胴上げ缶バッジ
商品番号 B85194969997
商品名

阪神タイガース優勝 優勝記念サイン色紙と胴上げ缶バッジ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース2023JERAセ•リーグ優勝記念色紙(優勝ロゴ)サイン色紙2023.9.14ショップにて完売しておりました。岡田監督胴上げ今日のイチオシ缶バッジ2023JERAセ•リーグ優勝!!2023.9.142023年優勝甲子園球場
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