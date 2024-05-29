【米国購入】ヤンキース サインボール

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ニューヨークヤンキースの選手のプリントサインボールです。RobinsonCanoが確認できますが、おそらくDerekJeterやAlexRodriguez、松井秀喜も紛れてるんだと思います。10年以上前にアメリカ現地で購入しました。素人の保管ですので、ご理解のある方のみお願いします。ケースは付きません。検索用イチロー、Ichiro、シアトルマリナーズ、SeattleMariners、HideoNomo、ChicagoCubs、岸孝之、西口文也、栗山巧、涌井秀章、伊東勤、潮崎哲也、中島裕之、金子侑司、増田達至、中村剛也、片岡易之、牧田和久、山川穂高、炭谷銀仁朗、石井一久、浅村栄斗、渡辺久信、秋山翔吾、佐藤友亮、菊池雄、NPB、プロ野球、セット、松井秀喜、ゴジラ、NewYorkYankees、ニューヨークヤンキース、野茂英雄、ノモマニア、LosAngeles、Dodgers、ロサンゼルス、ドジャース、パドレス、サンディエゴ、SanDiegoPadres、Fernando、Darvish、ダルビッシュ、Tatis、タティス、大谷翔平、OhtaniShohei、NPB、プロ野球、サインボール、セット、名球会、埼玉、西武、ライオンズ、中日、ドラゴンズ、オリンピック、日本代表、ジャパン、WBC、侍ジャパン、金メダル、五輪、首位打者、MVP、セット、オリンピック、日本代表、ジャパン、MLB、WBC、侍ジャパン、金メダル、五輪、MVP、野球カード、ベースボールマガジン・ジャージーカード・直筆サイン、トレカ、トレーディングカード、インサート、中日ドラゴンズ、ヤクルトスワローズ、読売ジャイアンツ、阪神タイガース、広島東洋カープ、横浜DeNAベイスターズ、福岡ソフトバンクホークス、千葉ロッテマリーンズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、オリックスバファローズ、北海道日本ハムファイターズ、SEIBU、LIONS