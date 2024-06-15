激レア】イングランド代表 長袖ユニフォーム 日韓ワールドカップモデル ...

日韓ワールドカップで人気のイングランド代表の長袖ユニフォームになります♪◾️状態：使用感、多少のほつれ有り◾️サイズ：長袖Lサイズ※商品購入後の返品は対応できません。※あくまで中古、自宅保管品になりますので神経質な方はご購入をお控え下さい。#イングランド #ユニフォーム #長袖



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