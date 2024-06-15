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【激レア】イングランド代表　長袖ユニフォーム　日韓ワールドカップモデル
商品番号 C40833751492
商品名

【激レア】イングランド代表　長袖ユニフォーム　日韓ワールドカップモデル
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日韓ワールドカップで人気のイングランド代表の長袖ユニフォームになります♪◾️状態：使用感、多少のほつれ有り◾️サイズ：長袖Lサイズ※商品購入後の返品は対応できません。※あくまで中古、自宅保管品になりますので神経質な方はご購入をお控え下さい。#イングランド　#ユニフォーム　#長袖
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