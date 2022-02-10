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- KAKA World Cup 直筆サイン額装済みユニフォーム【証明書あり】
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商品詳細
KAKA（カカ）Brazil「ブラジル」FIFAWorldCupワールドカップ額装済みユニフォーム直筆サイン【証明書あり】【特徴】・022年6月29日にサンパウロで行われたプライベート・サイン会でカカ本人が直筆サインしたものです。背番号の上にシルバーペンで直筆サインが書かれています。・本人による直筆のため、サインの位置、形、大きさに個体差があります。約サイズ：885mm（高さ）x780mm（幅）x30mm（奥行き）
http://narcologia.ru/goods/providence612494.html
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