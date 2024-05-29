ユニーク な形状のガラス製 花瓶 花器 金魚鉢 メダカ鉢 です。

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メダカ鉢 Ｓサイズ メダカ鉢 Ｓサイズ

ユニークな形状のガラス製花瓶花器金魚鉢メダカ鉢です。幅200ｍｍ高さ230ｍｍです。花を生けるだけでなく、小さな金魚鉢としても使えそうです。サンドアートもできそうです。そのまま、置物としてインテリアの一つとして置いていくのも面白いかもしれません。ガラス レア レトロ アンティーク 昭和レトロ 希少 花入 ヴィンテージ 花瓶 花器 金魚鉢 インテリア サンドアート ゆらゆらガラス 駄菓子入れ 駄菓子 大正浪漫 大正ロマン ガラス瓶 気泡 珍品 骨董品 工芸品 ガラス蓋 吹きガラス 揺らぎガラス 揺らぎ ゆらぎ#ユニークな形状のガラス#ユニークな形状#ユニーク#花瓶#花器#花入#サンドアート#金魚鉢#めだか鉢#値下げカラー...ホワイト種類...宝瓶・花瓶