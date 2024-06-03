YONEX　ジオブレイク50S

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YONEX ジオブレイク50SUXL0。2ヶ月使用で、とてもキレイですが フレーム上部にものすごく小さな傷が1か所あります。元グリなしガットは、ガムブースト28ポンド張り替え後２回使用してます。美品でまだまだ使用できますので、使っていただける方にお譲りしたいです。