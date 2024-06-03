パラダイムドライバー9.0度ヘッドのみ

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商品詳細
種類...ドライバーヘッドのみ利き手...右7月下旬に購入し練習場で30球程打っただけの美品です。コース未使用ハドラスコーティング済みです。ヘッドカバー未使用保証書 無印国内正規品です。
http://narcologia.ru/goods/rebellion523678.html
http://narcologia.ru/goods/smear560804.html
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