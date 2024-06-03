PING G425ハイブリッド5U TOUR 173-85s 5番ユーティリティ

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ピンG4255番ユーティリティです。ツアーシャフトのSの他にも173-85R、他にもALTAJCBSLATEのS,SR,Sも持っておりますので変更ご希望の方はコメントいただければ幸いです。出品にあたり水とアルコールで清掃しておりますが、中古品ですので状態は写真でご確認いただき、ご理解いただける方のみNC.NRでお願いいたします。--製品情報--PINGG425ハイブリッドユーティリティPINGTOUR173-85Sブランド：PINGG425（PING）利き手：右用長さ(インチ)：39.25インチロフト角：26度調節機能：ロフト角調節機能ライ角調節機能番手：5Uシャフト素材：カーボン系グリップ：ゴルフプライドツアーベルベットARCOSS360LITE(純正・標準アクア)ヘッドカバー付き種類···ユーティリティ利き手···右