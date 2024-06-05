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商品詳細
KINGZ長財布購入後にボタンが付いていない事に気づき出品致します。保証書は3年となります。私は小銭、お札、カード類が多いのでボタン付きじゃないとダメだと感じて出品致します。元値20,900円（税込）カラー...ブルー形...長財布クチ...かぶせ蓋
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