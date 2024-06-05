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激渋　クロムハーツワンスナップ　二つ折り　本日23:59分にて出品取り消し
商品番号 A64639935696
商品名

激渋　クロムハーツワンスナップ　二つ折り　本日23:59分にて出品取り消し
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 14,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツ　ワンスナップ　2つ折素材・・・本革カラー　ブラック財布型　折りたたみ購入先　クロムハーツ紙袋は差し上げることはできません1ヶ月も使ってません。ですがジッパーが壊れてしまい新しく財布を買い替えたため出品します。写真は実物です。写真にてご確認、ご理解の上自己責任でお買いあげお願いします。スムーズな取引を心がけていますご検討よろしくお願いします。素人検品のため、見落としがあるかもしれません。ご理解ください。鑑定に詳しい方はコメントで教えてください中古品のため繊細な方少し気になる方は購入の方ご遠慮ください。値下げ交渉ありブランドクロムハーツ十字架十字架ネックレス十字架デニムハイブランド※返品不可
http://narcologia.ru/goods/navigate975230.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring464596.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy491053.html
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