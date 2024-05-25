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- 2脚まとめ買い 美品 MAGIS TOM THE WILD BUNCH ①
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商品詳細
【美品です！】幅52.5cm奥行47cm高さ最小71cm高さ最大88cm座面直径34cmブランド：MAGISマジス(イタリア)商品名：TOMANDJERRYTHEWILDBUNCHデザイナー：KONSTANTINGRCICコンスタンティン・グルチッチサイズ：TOM(ハイスツール)品名：昇降スツールカラー：ナチュラル+オレンジ素材：ビーチ材イタリア製定価 ￥117,700(税込)ネコとネズミのコミカルな物語を連想する、愛嬌たっぷりのたたずまいのスツール。座面はネジのように回転させることで、16cmもの高さ調節が可能。古典的な作業用スツールの構造を持ち、機構部に使われた色鮮やかな樹脂と、木の質感との対比が斬新な印象を与える。ワークシーンのみならず、キッズ用のチェアやキッチンスツールとしても幅広く使うことが可能です。【状態の説明】中古品ですが、大きく目立つダメージは無く、美品です。M7777特徴...完成品、座面高さ調整可テイスト...北欧風主な素材...木
http://narcologia.ru/goods/scissoring349996.html
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