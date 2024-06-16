【新品・未使用】有田焼 在銘◆花柄 カップ\u0026ソーサー5客セット◇箱付き

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【新品・未使用】有田焼新峰◆花柄カップ\u0026ソーサー5客セット◇箱付き◯柄：花柄、フラワー◯カラー：水色、青、ブルー◯サイズ カップ ：直径 約9.3cm 高さ 約6cm ソーサー：直径 約15.6cm 高さ 約2cm 新峰の花柄のカップ\u0026ソーサー5客セットです。綺麗な水色に華やかな花柄がかわいらしいデザインです◎きれいなデザインなので、場面を問わず使用していただけるとおもいます（＾＾）いただきもので新品・未使用品です。状態もきれいだと思います。（写真をよくご覧ください）使っていただける方にお譲りしたく出品いたします！◆他にも、食器を多く出品しております！#iii食器のタグで探していただけます^^同時購入の場合、お値引きさせていただきますので、希望の方は声をいただけると幸いです！◆※箱付きですが少し汚れがあります。（見た目きれいです）※自宅保管ですので、ご了承いただける方のみよろしくお願い致します。※水などに濡れないように梱包し、箱にいれて発送する予定です。#有田焼#新峰#在銘#花柄#フラワー#皿鉢#レトロお皿#カップ#アソート#ソーサー#紅茶#コーヒー#珈琲#出産祝い#誕生日#記念品#引き出物#結婚祝い#開店祝い#開業祝い#新築祝い#内祝い#母の日#敬老の日#記念日#プレゼント#ギフト#共箱#元箱#清水焼#京焼#九谷焼#波佐見焼#平戸焼#美濃焼#深川製磁#香蘭社