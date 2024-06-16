カラー...ブラックサイズ...4人掛け～（201cm～）★この商品は大型のコーナーソファです。中古品という点ご認識頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。★2021年8月こちら(メルカリ¥58000)で購入2年弱使用しましたが、部屋が狭くなり売却しようと思っています。★タバコ吸いません、ペット飼育していません。★座面に汚れはございません。★①の方は余り座ってません。②のはじに座りクセがあります。(凹んでます。)★何ヶ所かスレ、ホツレがあります。(写真を参考にして下さい。)★目視にて確認できたところは写真を撮りました。素人による検品のため、見落としがある可能性もございます。ご了承願います。気になる方はご遠慮願います。★使用感としては、柔らかめのソファです。背もたれも高く非常にらくです。★座り心地は最寄りのニトリにてご確認いただければと思います。★布張りカウチソファ(ウォール3KDRCGY参考価格：114,000円カラー/グレーサイズ幅240×奥行200×高さ92cm重量約92kg座面高約40cm梱包サイズ梱包1：幅150×奥行88×高さ56cm梱包2：幅193×奥行89×高さ73cm【配送希望の方】表示価格は新潟県長岡市まで引き取りの場合の値段です。配送の場合は分割して2点発送になり、らくらく家財宅急便 300＋400サイズ、送料は地域によりますが4万円〜(詳しい値段は調べないと分かりかねます。)になります。なので発送方法は未定にしてます。配送希望の方はコメント欄で都道府県と共にご連絡ください。【注意事項】 ・画像による表現のため色や状態が違って見える場合がございます。 ・使用上問題のない小さなキズや汚れなどが多少ついている場合がございます。予めご了承ください。気になる方はご遠慮願います。 ・掲載している画像(写真④)は、一部商品イメージ画像を使用しています。又、商品とL字の左右が異なります。 ・このソファには写真の通り向きがあります、左右の向きを必ず確認してください。___________________________________________★質問あれば購入前にお願い致します。★購入後はNRNCでお願いします。



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