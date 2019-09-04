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ベッド ベッドフレーム すのこベッド セミダブル
商品番号 X86613932991
商品名

ベッド ベッドフレーム すのこベッド セミダブル
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引越しに伴っての出品になります。2年ほど使用していました。分解して保管しております。(20×20×120くらい)マットレスも出品してますので、よろしければご覧になってください。できましたら品川区自宅周辺まで引取りでお願いいたします。●商品サイズ（cm）幅約120×長さ200×高さ約6.5（下位設定）・23.5（上位設定）●ベッド下高さ（cm）下位設定：約0上位設定：約17●仕様フレーム：天然木パイン（ラッカー塗装）床板：LVL積層合板脚：樹脂（ポリプロピレン）●耐荷重200kg構造···一体型サイズ···セミダブル
http://narcologia.ru/goods/recommended482790.html
http://narcologia.ru/goods/message18827.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial475516.html
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