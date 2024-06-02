円柱型スツール グリーン大

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カプス スツール（W450×D450×H490）

**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用【サイズ】直径37cm×高さ42.5cmヒダ加工の張地とゴールドラインが華やかでとてもオシャレなスツールです。画像最後の左の椅子、大きい方を1点です。小さい方も出品しています。**********************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい**********************#スツール#椅子＊#PinkySHOPインテリア＊スツールチェアチェアー椅子イスドレッサースツールオットマン小椅子腰掛椅子補助椅子丸椅子丸円円型円形円柱型小型コンパクトコンパクトサイズ小さめLサイズ単品のみ一人がけ一人掛け1人掛け1人用直径35cm直径40cm幅35cm幅40cm高さ42cm高さ40cm素材布張り肘なし背もたれなし完成品緑緑色グリーンゴールド金プリーツ高級感高級モダンロココ調洋風ヨーロピアン調洋風洋室輸入デザインエレガントリビング玄関寝室子供部屋子供用Francfrancフランフランロマンティックプリンセスロマプリプリンセス姫姫系インテリアお洒落オシャレおしゃれかわいい可愛い大人可愛いインテリア家具輸入家具※コピー盗用はご遠慮願います