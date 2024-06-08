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【BLACKPINK×STARBACKS 】リユーザブルカップ 海外限定 スタバ
商品番号 P45376853310
商品名

【BLACKPINK×STARBACKS 】リユーザブルカップ 海外限定 スタバ
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンガポールにて購入致しました。新品未使用品です。スターバックス×BLACKPINKリユーザブルカップストローセット⚫︎2セット⚫︎限定ショッパー付き（一つは綺麗ですが、もう一つは持ち運びのため若干破れあり。おまけと思って下さい!）#スターバックス#ブラックピンク#コラボ商品#海外限定品#新品末使用#リユーザブルカップ#BLACKPINK#ブラックピンクコラボ#スタバ#blackpink
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