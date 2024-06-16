【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド（セミダブル）NA

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【商品について】3段階に高さを調節できる宮セット脚付きすのこベッド。北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★（フォースター）獲得！お子様にも安心です！■サイズ：【商品サイズ】120x209x53cm【商品重量】25.5kg【梱包サイズ】(2-1)122x26x20.5cm(2-2)122x7x35cm【梱包重量】27.5kg■素材：天然木（パイン材）■その他：組み立て時間：30分【送料について】送料無料（本州・四国・九州）北海道、沖縄・離島は別途中継料が追加になります。事前にお見積りさせて頂きますのでコメントをお願いします。【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。