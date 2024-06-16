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- ジノリ イヤープレート ３枚セット
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商品詳細
RichardGinoriリチャードジノリイヤープレート1996年と1997年と1998年のプレートです。直径約21.5cm自宅保管品です。表面に目立ったキズや汚れはありませんが、裏面に汚れあります。長期保管品なので神経質な方はご遠慮ください。箱はありません。
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