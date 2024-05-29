USビンテージ　ノーザンオハイオインダストリアル社　スツール　トレドチェア

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ノーザンオハイオインダストリアル社は昔の鉄工場の作り方を再現した理プロダクト品を製造している会社です。理プロダクトされたとはいえかなり使い込まれたこちらのチェアは、本当のビンテージ品としての雰囲気も持った最高にかっこいいスツールです。座面は木を使用して、フレームは鉄を使用しています。インダストリアルデザインは男の家具！という感じがして本当にかっこいいですね。カフェやバーにおいても良いですが、お部屋のダイニングの横に一つくらいおいておきたいいすです。状態木に傷があります。高さ調整のバネが弱っているのか調節するのが少し難しいです。ひっかかって高さを固定するのですが、引っかかっている面積が少ないので、一番低い状態で使うことをお勧めします。足元や鉄部分に錆が少しだけあります。サイズ 直径390✖️高さ410mm一番低い状態配送こちらは梱包発送たのめる便120サイズにて発送いたします。直接引き取り大歓迎です。こちらは大阪市淀川区になります。同じ淀川区内でしたら、送料1000円にて配送させていただきます。お近くの地域の方は、送料が変わりますので、事前にコメントにてご相談ください。また、その場合は現在の配送設定を変更しないといけませんので、その旨を購入前にお伝えください。このまま、購入していただきましたら、梱包発送たのめる便にてお手続させていただきます。