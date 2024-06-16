ソファー　3人がけ　グレー　オットマン付き

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引っ越しに伴い出品致します。2年程使用しましたが、シミなどもなく美品です。W182×H76×D74※注現在、着払いにしていますが、家財宅急便は着払いが出来ませんので、ご購入前に送料込みの金額に変更いたします。そのためご購入前に、必ず、発送先都道府県をコメントください。発送先に合わせた送料込のお値段に変更して、専用にさせて頂きます。