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直接引取り可能　カウチソファー　定価12.9万円　ニトリ　高級ソファー
商品番号 K85469380045
商品名

直接引取り可能　カウチソファー　定価12.9万円　ニトリ　高級ソファー
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 20,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直接引取り可能布張りカウチソファ(NポケットA9HDR-MGYだったと思います。）使用半年ほどでほとんど座ってないので状態もいいです！カラーミドルグレーサイズ幅189×奥行158×高さ93cm座面高約38cmソファーユニコunicoイケアIKEAカウチソファーカリモク家具リビングレザーソファー革三人掛け二人掛けケユカ美品
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