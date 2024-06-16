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- 直接引取り可能 カウチソファー 定価12.9万円 ニトリ 高級ソファー
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商品詳細
直接引取り可能布張りカウチソファ(NポケットA9HDR-MGYだったと思います。）使用半年ほどでほとんど座ってないので状態もいいです！カラーミドルグレーサイズ幅189×奥行158×高さ93cm座面高約38cmソファーユニコunicoイケアIKEAカウチソファーカリモク家具リビングレザーソファー革三人掛け二人掛けケユカ美品
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