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- 【源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦菜っ葉紋 八角皿。
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商品詳細
【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 舘林源右衛門作のハ角皿になります。この皿は源右衛門特有の濃技法で描かれた染錦菜っ葉紋のハ角皿です。図柄はすべて手描きになります。皿の表面にスリキズがあります。【皿の寸法】直径２２.０㎝、高さ３.１㎝。【共箱】箱はありません。【窯元価格】￥１３,２００.-【送料】送料込みです。種類…皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)焼物ブランド···源右衛門 有田焼
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