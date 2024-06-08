アラビア 　カレリア 　 コーヒーカップ＆ソーサー　北欧食器　2

ARABIAFinlandKareliaAnjaJaatinen-Winquistcoffeecup\u0026saucer＃2294ブラウンのシンプルボーダー、個々に異なる釉薬の滲みが、全体的に優しい雰囲気でどことなく日本の陶器を思わせる作品です。フォルムは、アラビアを代表するSモデルの使い勝手の良いコーヒーカップです。シンプルなデザインだけにどんな食器とも相性がよく、日常からお持て成しまで、様々なシーンで活躍するでしょう状態 気になるような使用感はなく、良好なコンディションです。写真にてご確認お願い致します。サイズ カップΦ7.2cm カップH7.7cm ソーサーΦ12.7cm 180ccブランド ARABIA原産国 FINLAND製造時期 1975-1981年気になるようなダメージがある場合は、できる限り詳細画像を掲載しておりますのでご確認をお願いいたします。写真に写りにくい、または写らない程度のものに関しては、中古品の範疇でのご理解、ご納得の上ご入札をお願いいたします。また、個別のお値引きには対応しかねますので予めご了承ください。その点も含めてご理解・ご納得の上,お買い求め下さい。最後までお読みいただき誠にありがとうございます。カラー...ベージュグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)



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