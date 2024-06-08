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ディゴワンサルグミンヌDIGOINフランス・アンティーク・オーバルプレート
商品番号 C96580853884
商品名

ディゴワンサルグミンヌDIGOINフランス・アンティーク・オーバルプレート
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランス蚤の市より仕入れました。ディゴワンサルグミンヌ・青バラオーバルプレート1枚です。鮮やかなブルーの縁と1輪の薔薇の花が、シンプルでありながらとても洗練された雰囲気を醸し出しています。色々なお料理を引き立ててくれそうです。直径：30.8cm×21.8cm高さ：3.5cmスタンプ：有り年代:1922-1965年状態：小さなカケ有り(写真9参照)、薄い汚れ有り(写真10参照)iPhoneで撮影しています、一切加工なし。カラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···楕円(オーバル)
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